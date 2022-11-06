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Россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая

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Воскресенье 06 ноября 2022 17:55
Россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая Фото: россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая (t.me/Zhyvytskyy/)
Автор: Сергей Пышкин

С территории России по Ворожбянской общине Сумской области только за сутки прилетели 72 снаряда. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА Сумской области Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, в полдень враг открыл огонь по общине из ствольной артиллерии. "Прилеты" фиксировали на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здание.

Через некоторое время россияне открыли огонь по общине еще и из РСЗО. В результате ударов были сильно повреждены 3 частных дома. От одного дома почти ничего не осталось. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи.

"Повреждены электросети и осколками разбиты газовые трубы. На месте работают аварийные бригады. Снаряды также разрывались возле многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери", - добавляет глава ОВА.

К сожалению, в результате обстрела погибла 62-летняя местная жительница общины. Еще одна получила ранение.

Фото: россияне нанесли более 70 ударов по одной из общин в Сумской области, есть погибшая (t.me/Zhyvytskyy/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки россияне обстреляли пять общин Сумской области.

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