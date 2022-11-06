УЗ оновила рух поїздів у Сумській області після обстрілу: графік
Фото: УЗ оновила рух поїздів у Сумській області після обстрілу (uz.gov.ua)
Розклад руху низки поїздів 7 листопада вранці оновили на тлі пошкодження росіянами залізниці в Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
Новий графік руху поїздів:
- Потяг 6888 Ворожба - Лебединська виїде зі станції "Білопілля" за графіком.
- Потяг 806 Конотоп - Харків прямуватиме від станції "Білопілля" за графіком (на ділянці Конотоп - Ворожіння відмінений).
- Потяг 6012 Ворожба - Тростянець-Смородине виїде зі станції "Білопілля" за графіком.
- Поїзд 779 Суми - Київ прямуватиме від станції "Ворожба". Від сумського залізничного вокзалу для пасажирів о 6:00 буде організовано автобуси для підвезення до Ворожби.
Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, окупанти обстріляли Сумську область. Одна з місцевих мешканок загинула, інша зазнала поранень.
Пізніше голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури на ділянці між Сумами та Конотопом.
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