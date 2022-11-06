УЗ оновила рух поїздів у Сумській області після обстрілу: графік

Розклад руху низки поїздів 7 листопада вранці оновили на тлі пошкодження росіянами залізниці в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

Нагадаємо, у неділю, 6 листопада, окупанти обстріляли Сумську область. Одна з місцевих мешканок загинула, інша зазнала поранень.

Пізніше голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури на ділянці між Сумами та Конотопом.

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