УЗ ограничила движение поездов в Сумской области: что меняется для пассажиров

С сегодняшнего дня, 3 ноября, "Укрзализныця" ограничивает движение нескольких пригородных рейсов в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.
Согласно информации Telegram-канала "Укрзалізниця: приміські поїзди", с понедельника, 3 ноября, движение нескольких пригородных рейсов в Сумской области ограничено.
По измененному маршруту будут курсировать с сегодняшнего дня два поезда УЗ:
Уточняется при этом, что поезд №6101 отправился сегодня с начальной станции с задержкой 4 часа.
Стоит отметить, что ранее пресс-служба Департамента развития общин, территорий и инфраструктуры Сумской областной государственной администрации сообщила, что с 22 октября 2025 года были запланированы следующие изменения пригородных пассажирских перевозок:
Кроме того, с 24 октября 2025 года были запланированы следующие изменения для пассажиров "Укрзализныци":
В связи с отменой поезда №6893 (с целью предоставления пассажирам альтернативы), решили изменить также маршрут курсирования поезда №6011 сообщением "Тростянец-Смородино - Ворожба" - с заездом на станцию "Виринский завод":
