В Полтавской области изменится движение некоторых поездов: что важно знать пассажирам

Среда 29 октября 2025 14:26
В Полтавской области изменится движение некоторых поездов: что важно знать пассажирам Движение некоторых поездов в Полтавской области изменится (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

В Полтавской области временно изменят движение некоторых поездов "Укрзализныци". Это произойдет в начале следующего месяца - ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчуцький ТелеграфЪ".

Когда и как надолго введут изменения в движение поездов

Согласно информации издания, график движения нескольких поездов в Полтавской области будет временно изменен из-за запланированных ремонтных работ на участке между станциями "Ромодан" и "Гадяч".

"Из-за этого на некоторое время ограничат движение поездов в этом направлении", - сообщили гражданам.

Уточняется, что новый график движения пригородных поездов будет действовать с 5 ноября 2025 года.

Продлятся такие временные изменения для пассажиров более месяца - до 25 декабря 2025 года.

Какие поезда УЗ будут курсировать с изменениями

В издании сообщили, ссылаясь на данные "Укрзализныци", что введенные изменения будут касаться двух маршрутов, которые соединяют Кременчуг, Ромодан и Гадяч:

  • поезд № 6684/6683 "Кременчуг - Ромодан - Гадяч - Кременчуг" будет курсировать только до станции "Веселый Подол";
  • поезд № 6688/6687 "Кременчуг - Ромодан - Кременчуг" также будет курсировать до станции "Веселый Подол".

Отмечается, что рейсы из Кременчуга - запланированы с 5 ноября по 23 декабря. В обратном направлении - с 6 ноября по 24 декабря.

"Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок", - подытожили в издании.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменилось движение ряда пригородных пассажирских поездов "Укрзализныци" в Сумской области (и какие из них были отменены).

Между тем в УЗ "рассекретили" вагоны будущего и объяснили, что и когда может измениться для пассажиров.

Кроме того, чтобы превратить поездки в поездах и посещение вокзалов Украины в увлекательное для детей событие, УЗ запустила семейный проект "Паспорт путешественника".

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозки животных по железной дороге в Украине).

