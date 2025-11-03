ua en ru
Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в разных областях: о каких рейсах речь

Понедельник 03 ноября 2025 10:20
UA EN RU
Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в разных областях: о каких рейсах речь Сегодня, 3 ноября, некоторые рейсы УЗ курсируют с задержкой (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Пассажиров "Укрзализныци" в разных областях предупредили о задержках в движении ряда региональных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.

Какие именно поезда УЗ курсируют с задержкой

Согласно информации Telegram-канала "Укрзалізниця: приміські поїзди", из-за отсутствия напряжения в сети по состоянию на 06:17 3 ноября 2025 года задерживались поезда из Черниговской области.

Так, региональный поезд №895 "Конотоп - Фастов-1" отправился с начальной станции с задержкой 1 час 12 минут.

Кроме того:

  • поезд №6907 "Нежин - Киев" отправился с начальной станции с задержкой 45 минут;
  • поезд №6909 "Нежин - Киев" - с задержкой 30 минут.

"Уже мчимся и наверстываем, спасибо за терпение", - подчеркнули в УЗ.

Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в разных областях: о каких рейсах речьЗадержка поездов из Черниговской области (скриншот: t.me/UZprymisky)

В 6:37 "Укрзализныця" опубликовала уточнение насчет регионального поезда №895 "Конотоп - Фастов-1". По состоянию на то время он еще не тронулся с начальной станции (задержка составляла 2 часа).

"Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах", - отметили в пресс-службе УЗ.

Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в разных областях: о каких рейсах речьУточнение насчет поезда "Конотоп - Фастов-1" (скриншот: t.me/UZprymisky)

В 7:27 пассажирам сообщили, что поезд №6384/6383 "Красное - Ровно - Здолбунов" курсирует со станции "Озеряны" с задержкой 33 минуты (из-за пропуска приоритетных поездов).

В УЗ извинились за неудобства и добавили, что продолжают движение по маршруту.

Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в разных областях: о каких рейсах речьКурсирование поезда "Красное - Ровно - Здолбунов" (скриншот: t.me/UZprymisky)

В 9:32 в "Укрзализныце" сообщили, что поезд №6101 будет курсировать с 3 ноября по маршруту "Ворожба - Конотоп" (вместо "Ворожба - Бахмач").

"Сейчас поезд отправился с начальной с задержкой 4 часа", - добавили в УЗ.

Уточняется также, что с сегодняшнего дня будет курсировать по маршруту "Конотоп - Ворожба" (вместо "Бахмач - Ворожба") поезд №6102.

Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в разных областях: о каких рейсах речьОграничения движения рейсов в Сумской области (скриншот: t.me/UZprymisky)

В 9:36 пассажирам "Укрзализныци" сообщили также, что из-за опоздания на конечную остановку утреннего рейса с задержкой отправился поезд №6908 "Киев - Нежин".

"Задержка 43 минуты. Пока вы читаете это мы уже двинулись и догоняем", - подытожили в пресс-службе УЗ.

Пассажиров УЗ предупредили о задержках поездов в разных областях: о каких рейсах речьЗадержка поезда "Киев - Нежин" (скриншот: t.me/UZprymisky)

Напомним, ранее мы рассказывали, что на этой неделе изменится движение некоторых поездов в Полтавской области.

Кроме того, мы объясняли, что известно о семейном проекте УЗ "Паспорт путешественника".

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

