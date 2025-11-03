УЗ обмежила рух поїздів у Сумській області: що змінюється для пасажирів

Відсьогодні, 3 листопада, "Укрзалізниця" обмежує рух кількох приміських рейсів у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Telegram.
Згідно з інформацією Telegram-каналу "Укрзалізниця: приміські поїзди", з понеділка, 3 листопада, рух кількох приміських рейсів у Сумській області обмежено.
За зміненим маршрутом курсуватимуть відсьогодні два поїзди УЗ:
Уточнюється при цьому, що поїзд №6101 відправився сьогодні з початкової станції із затримкою 4 години.
Варто зазначити, що раніше прес-служба Департаменту розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації повідомила, що з 22 жовтня 2025 року було заплановано такі зміни приміських пасажирських перевезень:
Крім того, з 24 жовтня 2025 року було заплановано такі зміни для пасажирів "Укрзалізниці":
У зв'язку зі скасуванням поїзда №6893 (з метою надання пасажирам альтернативи), вирішили змінити також маршрут курсування поїзда №6011 сполученням "Тростянець-Смородине - Ворожба" - із заїздом на станцію "Віринський завод":
