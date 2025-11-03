УЗ ограничила движение поездов в Сумской области: что меняется для пассажиров

С сегодняшнего дня, 3 ноября, "Укрзализныця" ограничивает движение нескольких пригородных рейсов в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.

Какие рейсы в Сумской области будут курсировать иначе

Согласно информации Telegram-канала "Укрзалізниця: приміські поїзди", с понедельника, 3 ноября, движение нескольких пригородных рейсов в Сумской области ограничено.

По измененному маршруту будут курсировать с сегодняшнего дня два поезда УЗ:

№6101 - по маршруту "Ворожба - Конотоп" вместо "Ворожба - Бахмач";

- по маршруту "Ворожба - Конотоп" вместо "Ворожба - Бахмач"; №6102 - по маршруту "Конотоп - Ворожба" вместо "Бахмач - Ворожба".

Уточняется при этом, что поезд №6101 отправился сегодня с начальной станции с задержкой 4 часа.

Ограничение движения поездов в Сумской области (скриншот: t.me/UZprymisky)

Какие рейсы в Сумской области уже изменили движение

Стоит отметить, что ранее пресс-служба Департамента развития общин, территорий и инфраструктуры Сумской областной государственной администрации сообщила, что с 22 октября 2025 года были запланированы следующие изменения пригородных пассажирских перевозок:

поезд №6542 сообщением "Конотоп - Неплюево" - отменяется;

сообщением "Конотоп - Неплюево" - отменяется; альтернативный поезд №6544 сообщением "Конотоп - Неплюево" будет отправляться в 14:20 и прибывать на станцию назначения в 16:34;

сообщением "Конотоп - Неплюево" будет отправляться в 14:20 и прибывать на станцию назначения в 16:34; поезд №6543 сообщением "Неплюево - Конотоп" - отменяется;

сообщением "Неплюево - Конотоп" - отменяется; альтернативный поезд №6541 сообщением "Неплюево - Конотоп" будет отправляться в 04:49 и прибывать в 07:11;

сообщением "Неплюево - Конотоп" будет отправляться в 04:49 и прибывать в 07:11; альтернативный поезд №6545 сообщением "Неплюево - Конотоп" будет отправляться в 16:45 и прибывать в 19:13.

Кроме того, с 24 октября 2025 года были запланированы следующие изменения для пассажиров "Укрзализныци":

поезд №7009 сообщением "Харьков-Пас. - Ворожба" ограничивается по станцию "Сумы" и устанавливается в сообщении "Харьков-Пасс. - Сумы";

сообщением "Харьков-Пас. - Ворожба" ограничивается по станцию "Сумы" и устанавливается в сообщении "Харьков-Пасс. - Сумы"; поезд №7010 сообщением "Ворожба - Харьков-Пасс." ограничивается со станции "Сумы" и устанавливается в сообщении "Сумы - Харьков-Пасс." (в случае необходимости есть возможность добраться со станции "Ворожба" до станции "Сумы" поездом №6014 сообщением "Ворожба - Сумы" с отправлением в 10:50 и прибытием в 12:33);

сообщением "Ворожба - Харьков-Пасс." ограничивается со станции "Сумы" и устанавливается в сообщении "Сумы - Харьков-Пасс." (в случае необходимости сообщением "Ворожба - Сумы" с отправлением в 10:50 и прибытием в 12:33); поезд №6013 сообщением "Сумы - Ворожба" - отменяется;

сообщением "Сумы - Ворожба" - отменяется; поезд №6010 сообщением "Ворожба - Кириковка" устанавливается в сообщении "Сумы - Кириковка";

сообщением "Ворожба - Кириковка" устанавливается в сообщении "Сумы - Кириковка"; поезд №6893 сообщением "Сумы - Виринский Завод" - отменяется;

сообщением "Сумы - Виринский Завод" - отменяется; поезд №6894 "Виринский завод - Тростянец-Смородино" устанавливается в сообщении "Сумы - Тростянец-Смородино".

В связи с отменой поезда №6893 (с целью предоставления пассажирам альтернативы), решили изменить также маршрут курсирования поезда №6011 сообщением "Тростянец-Смородино - Ворожба" - с заездом на станцию "Виринский завод":

отправление со станции "Тростянец-Смородино" в 15:09;

проследование через станцию "Виринский завод" в 18:34-19:04;

прибытие на станцию "Ворожба" в 20:45.

Что изменилось в пригородных пассажирских перевозках раньше (скриншот: facebook.com/infra.sm)