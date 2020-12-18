ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УЗ призначила додаткові поїзди на зимові свята

Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до свят. Також залізниця призначила додаткові зупинки поїздів.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці - Одеса та №217/218 Київ - Львів - Рахів.

Також поїзду №217/218 Київ - Рахів з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

Зазначимо, з 24 грудня "Укрзалізниця" запускає поїзди сполученням Ужгород-Херсон та Харків-Ворохта.

Нагадаємо, наприкінці листопада "Укрзалізниця" призначила на новорічні свята додаткові поїзди зі Львова до Одеси, з Ковеля до Львова та з Києва до Херсона.

РБК-Україна писало, що під час режиму посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 по 24 січня, потяги продовжать курсувати. Однак в них, як і раніше, будуть діяти протиепідемічні заходи.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Укрзалізниця