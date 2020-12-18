УЗ назначила дополнительные поезда на зимние праздники

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы к праздникам. Также железная дорога назначила дополнительные остановки поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов №135/136 Черновцы - Одесса и №217/218 Киев - Львов - Рахов.

Также поезду №217/218 Киев - Рахов с 18 декабря назначены дополнительные остановки на станциях Татаров и Квасы.

Отметим, с 24 декабря "Укрзализныця" запускает поезда сообщением Ужгород-Херсон и Харьков-Ворохта.

Напомним, в конце ноября "Укрзализныця" назначила на новогодние праздники дополнительные поезда из Львова в Одессу, из Ковеля во Львов и из Киева в Херсон.

РБК-Украина писало, что во время режима усиленного карантина, который будет действовать в Украине с 8 по 24 января, поезда продолжат курсировать. Однако в них, как и ранее, будут действовать противоэпидемические меры.