"Укрзалізниця" з 24 грудня запускає два поїзди в Карпати

Фото: поїздів у Карпати стане більше (РБК-Україна)

З 24 грудня "Укрзалізниця" запускає поїзди сполученням Ужгород-Херсон та Харків-Ворохта. Поїзди курсуватимуть через день.

Про це повідомляє сайт "Укрзалізниці".

Зазначається, що завдяки зазначеним поїздам мешканці східних та південних регіонів отримають пряме сполучення з місцями зимового відпочинку.

Поїзд №5/6 Ужгород - Херсон вирушатиме з Ужгорода о 16:21 та прибуватиме до Херсона о 13:59. Відправлення з Херсона о 15:10, прибуття до Ужгорода о 13:11. Передбачені зупинки на станціях Мукачево, Львів, ім. Тараса Шевченка, Долинська, Кривий Ріг, Апостолове.

Поїзд №149/150 Харків - Полтава - Ворохта вирушатиме з Харкова о 12:28 та прибуватиме до Ворохти о 12:02 наступної доби. З Ворохти відправлення о 13:51, прибуття до Харкова о 13:20. На цьому поїзді можна дістатися до Полтави, Миргорода, Лубен, Гребінки, Борисполя, Києва, Львова, Івано-Франківська та інших міст.

Нагадаємо, наприкінці листопада "Укрзалізниця" призначила на новорічні свята додаткові поїзди зі Львова до Одеси, з Ковеля до Львова та з Києва до Херсона.

РБК-Україна писало, що під час режиму посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 по 24 січня, потяги продовжать курсувати. Однак в них, як і раніше, будуть діяти протиепідемічні заходи.