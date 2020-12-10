Потяги не зупинять під час січневого карантину: УЗ нагадала правила

Фото: поїзд (РБК-Україна)

Під час режиму посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 по 24 січня, потяги продовжать курсувати. Однак у потягах, як і раніше, будуть діяти протиепідемічні заходи.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

В компанії нагадали пасажирам, що під час подорожей у потягах необхідно дотримуватися обов'язкового маскового режиму, тобто мати маску чи респіратор, а також користуватися антисептиком.

"У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - додали в УЗ.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів вирішив продовжити карантин до кінця лютого. Водночас уряд передбачив посилення обмежень з 8 січня на 16 днів.

Як писало РБК-Україна, уряд вирішив не зупиняти громадський транспорт під час карантину. Повітряне сполучення також не заборонятимуть.

Додамо, в Україні за минулу добу зафіксували понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Кількість одужалих від COVID-19 знову більша.