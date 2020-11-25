УЗ призначила додаткові поїзди на новорічні свята

Фото: поїзд (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. А також перевізник відновив рух деяких поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Наголошується, що два поїзди здійснять додаткові рейси, ще один курсуватиме за подовженим маршрутами.

Так, УЗ призначила курсування додаткових поїздів:

№168 Львів - Одеса. Він буде курсувати в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року.

№198 Ковель - Львів. Поїзд здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3, 6, 10 січня 2021 року.

№ 768/767 Київ - Херсон. З Києва він буде курсувати 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021 року. З Херсона - 30, 31 грудня 2020 року і 4 і 11 січня 2021 року.

Також призначено додаткові рейси наступних поїздів:

№ 774 Київ - Шостка на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року;

№ 782 Київ - Черкаси на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року.

Крім того, перевізник з 13 грудня відновлює рух таких поїздів:

№ 13/14 Київ - Солотвино (Тересва);

№ 26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів;

№ 58/57 Ковель - Одеса;

№ 70/69 Маріуполь - Львів щодня з Маріуполя;

№ 138/137 Хмельницький - Лисичанськ.

Також почнуть курсувати поїзди сполученням:

№ 357/358 Київ - Рахів щодня, з 18 грудня з Києва, з 19 грудня - з Рахова.

№ 745/746 Київ - Славське, щодня з 15 грудня в обох напрямках.

Крім того, з 13 грудня щодня курсуватимуть поїзди:

№ 41/42 Дніпро - Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Лисичанськ - Київ;

№ 118/117 Чернівці - Київ.

Нагадаємо, з 15 грудня УЗ запускає швидкісний потяг сполученням Київ-Славське. Він буде здійснювати зупинки на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Крім того, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.