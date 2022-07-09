Ранковий ракетний удар по Харкову: з’явились фото руйнувань
У суботу, 9 липня, російські військові вчинили ракетний удар по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали мешканці міста та Харківської області, в тому числі 12-річна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції України.
"Армія РФ, порушуючи закони та звичаї війни, за попередніми даними випустила по центру Харкова балістичну ракету "Іскандер". В результаті руйнувань зазнали два будинки", - йдеться в повідомленні.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Харкова почули потужний вибух, при цьому повітряної тривоги в регіоні не було оголошено.
Додамо, також російські війська сьогодні вдарили і по житловому сектору Кривого Рогу, внаслідок чого загинули двоє людей.
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