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Ранковий ракетний удар по Харкову: з’явились фото руйнувань

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Харків, Субота 09 липня 2022 17:03
Ранковий ракетний удар по Харкову: з’явились фото руйнувань Фото: наслідки ракетного удару по Харкову
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 9 липня, російські військові вчинили ракетний удар по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали мешканці міста та Харківської області, в тому числі 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

"Армія РФ, порушуючи закони та звичаї війни, за попередніми даними випустила по центру Харкова балістичну ракету "Іскандер". В результаті руйнувань зазнали два будинки", - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Харкова почули потужний вибух, при цьому повітряної тривоги в регіоні не було оголошено.

Додамо, також російські війська сьогодні вдарили і по житловому сектору Кривого Рогу, внаслідок чого загинули двоє людей.

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