Ранковий ракетний удар по Харкову: з’явились фото руйнувань

У суботу, 9 липня, російські військові вчинили ракетний удар по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали мешканці міста та Харківської області, в тому числі 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

"Армія РФ, порушуючи закони та звичаї війни, за попередніми даними випустила по центру Харкова балістичну ракету "Іскандер". В результаті руйнувань зазнали два будинки", - йдеться в повідомленні. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення даного злочину передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.