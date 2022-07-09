У Харкові пролунав потужний вибух. Повітряної тривоги не оголошували
В Харкові сьогодні місцеві жителі почули сильний вибух. При цьому повітряної тривоги в місті та області оголошено не було.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"У Харкові було чути потужний вибух", - повідомляє кореспондент.
Вчора Харків не обстрілювали
Варто зазначити, що за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова вчора місто не піддалося ворожим атакам.
"Штаб оборони не зафіксував обстрілів по Харкову протягом останньої доби", - написав він у Telegram.
Повітряної тривоги не оголошували
Зазначимо, що станом на 10:22 повітряної тривоги в Харкові та області не оголошено.
Нагадаємо, ніч на 8 липня у Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілів. Але за день до цього противник масовано вдарив по Немишлянському району, пошкодивши будинки, гаражі та контейнери. Внаслідок обстрілу загинули троє осіб.
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