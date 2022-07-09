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Утренний ракетный удар по Харькову: фото разрушений

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Харьков, Суббота 09 июля 2022 17:03
Утренний ракетный удар по Харькову: фото разрушений Фото: последствия ракетного удара по Харькову
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 9 июля, российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрела пострадали жители города и Харьковской области, в том числе 12-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Армия РФ, нарушая законы и обычаи войны, по предварительным данным выпустила по центру Харькова баллистическую ракету "Искандер". В результате разрушений получили два дома", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи за совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, сегодня утром жители Харькова услышали мощный взрыв, при этом воздушной тревоги в регионе не было объявлено.

Добавим, также российские войска сегодня ударили по жилому сектору Кривого Рога, в результате чего погибли два человека.

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