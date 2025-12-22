ГУР поразило самолеты Су-27 и Су-30 на аэродроме в российском Липецке: видео операции
В ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар - горели два вражеских истребителя Су-30 и Су-27.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
"В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализованной представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя", - отметили в ГУР.
Отмечается, что ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, может составлять до 100 млн долларов.
Самолеты Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке и профессионализму. Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.
"Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем - беспрепятственно покинуть аэродром", - добавили в ГУР.
Удары по аэродромам РФ
Напомним, 20 декабря стало известно, что дроны Службы безопасности Украины атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму.
Были поражены два самолета Су-27. Один из самолетов находился на рулевой дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен.
Кроме того, 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.