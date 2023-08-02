Эрдоган и Путин договорились о визите российского диктатора в Турцию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hürriyet .

О чем говорили:

Эрдоган и диктатор договорились о визите Путина в Турцию;

Эрдоган подчеркнул важность избежания эскалации напряженности в войне против Украины, а также подчеркнул важность "зерновой сделки", которую он рассматривает как "мост мира";

"Обращая внимание на то, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного периода времени не отвечает ничьим интересам и что страны с низким уровнем дохода, нуждающиеся в зерне, испытывают наибольший ущерб, Президент Эрдоган отметил, что цены на зерно, которые снизились на 23% в течение периода реализации инициативы, выросли на 15% за последние две недели", - пишет издание.

президент Турции отметил, что Анкара будет прилагать усилия для продолжения "зерновой сделки";

Издание отмечает, что "зерновая сделка" будет обсуждаться на повестке дня встречи президента Турции и диктатора. В частности Эрдоган заявил, что "Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать".

Зерновая сделка

В июле текущего года Россия вышла из "зерновой сделки", которая позволяла безопасно экспортировать продовольствие из портов Большой Одессы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова: "Москва готова безотлагательно вернуться к соглашению, но после того, как будут выполнены условия для страны".

Также страна-оккупант в течение последних нескольких недель усилила обстрелы Украины. Основную массу ударов враг направил на южные регионы, в частности порты.