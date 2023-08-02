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Суд избрал меру пресечения экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу

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Среда 02 августа 2023 11:23
Суд избрал меру пресечения экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу Фото: Вадим Рабинович, бывший депутат от фракции ОПЗЖ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

"1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - пишет пресс-служба.

Что этому предшествовало?

Вадиму Рабиновичу, в результате распространения антиукраинской пропаганды среди населения и политического руководства стран ЕС, объявили о подозрении в государственной измене. Бывшему народному депутату грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как отметила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, Рабиновича также объявят в розыск.

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