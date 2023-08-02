Потери России в Украине превысили 247 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 2 августа (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 2 августа, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 БПЛА и 27 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 247230 (+540) человек ликвидировано,

танков ‒ 4217 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 8213 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4866 (+27) ед,

РСЗО - 700 (+1) ед,

средства ПВО - 463 (+1) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 311 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4042 (+15),

крылатые ракеты - 1347 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7349 (+25) ед,

специальная техника - 718. Ситуация на фронте По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные поразили 14 российских артиллерийских средств и 6 единиц ПВО врага. В частности, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлении. Российские источники утверждают, что ВСУ атаковали оккупантов вблизи Работино.