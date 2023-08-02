Под натиском ВСУ оккупанты отступили с позиций возле Авдеевки

Украинские военные выбили российские войска с позиций в районе Авдеевки Донецкой области в среду, 2 августа. Кроме того, силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", - сказал он.

ВСУ выбили россиян с позиций в районе Авдеевки Донецкой области 2 августа (deepstatemap.live)

Кроме того, по его данным, на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города.

"Враг сделал безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", - добавил Ковальчук, отметив, что враг продолжает сопротивляться, применяет резервы, продолжаются тяжелые бои.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

В то же время силы обороны ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах, нанося значительные потери противнику.

Ситуация на фронте

За последнее время украинские силі обороны не впервые выбивают российских оккупантов с занятых позиций. Например, 25 июля стало известно, что ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области. Кроме того, ВСУ удалось вернуть под свой контроль Старомайорское Донецкой области.