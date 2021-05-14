Посилення контролю: НБУ зобов'язав усіх колекторів зареєструватися

Усі колекторські компанії , щоб мати можливість надавати послуги із врегулювання боргів за споживчими кредитами, повинні зареєструватися. Національний банк України запустить реєстр упродовж наступних двох місяців.

Як зазначається в повідомленні, колекторські компанії матимуть час - з 14 липня до 13 серпня, щоб подати пакет документів на включення до реєстру.

"Важливо, що компаніям, які не зареєструються у реєстрі, після 14 жовтня 2021 року буде заборонено здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Договір кредитодавця із незареєстрованим колектором буде вважатися нікчемним", - йдеться в повідомленні.

Водночас фінансовим компаніям, які мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг, а саме на факторинг чи кредитування, потрібно буде подати скорочений перелік документів. А юридичним особам без ліцензій - повний пакет документів.

Національний банк нагадує колекторським компаніям про важливість перевірити себе на відповідність вимогам до ділової репутації та структури власності ще до того, як подавати документи для реєстрації.