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Усиление контроля: НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться

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Украина, Пятница 14 мая 2021 11:16
Усиление контроля: НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться Фото: НБУ усилил контроль за коллекторами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Все коллекторские компании, чтобы иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, должны зарегистрироваться. Национальный банк Украины запустит реестр в течение следующих двух месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, коллекторские компании будут иметь время - с 14 июля до 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в реестр.

"Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в реестре, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться ничтожным", - говорится в сообщении.

В то же время финансовым компаниям, имеющим лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий - полный пакет документов.

Национальный банк напоминает коллекторским компаниям о важности проверить себя на соответствие требованиям к деловой репутации и структуры собственности еще до того, как подавать документы для регистрации.

Напомним, в апреле вступил в силу закон о деятельности коллекторских компаний. В законе прописано создание публичного Реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.

Регулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2020 года произошло расширение полномочий Национального банка, который стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

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