НБУ отримав нові повноваження: що зміниться на фінансових ринках

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ буде регулювати діяльність страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій

Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Відповідна норма міститься в законі про "спліт", ухваленому Верховною радою у минулому році.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі НБУ, реформа фінансового сектору за останнє п’ятиріччя сприяла макрофінансовій стабілізації та підвищенню надійності банків. "Спліт" дає НБУ змогу продовжувати забезпечувати фінансову стабільність більш комплексно завдяки регулюванню не лише банківського, а й небанківського сектору.

Особливу увагу НБУ приділятиме захисту прав споживачів. Цей напрямок діяльності передбачає роботу зі зверненнями громадян до НБУ. Крім цього, регулюватиметься чесність реклами та повнота розкриття інформації про послуги.

Модель регулювання та нагляду за фінансовими установами, як і нагляду за банками, здійснюватиметься за ризик-орієнтованим підходом. Регулювання кожного сегменту ринку буде відрізнятися залежно від того, чи залучає фінансова установа кошти клієнтів. Так, банки, страхові компанії та кредитні спілки працюють завдяки коштам, залученим від клієнтів, а інші фінансові установи працюють на базі власного капіталу. Таким чином компанії, які працюють на базі власного капіталу, не мають відчувати надмірної присутності регулятора у свій діяльності.

НБУ розробляє пропозиції до ключових проектів законів регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Зокрема, ключовий проект закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" вже переданий до профільного комітету ВРУ. Пропозиції нових редакцій проектів законів "Про кредитні спілки", "Про страхування", "Про фінансові компанії" перебувають у активній фазі розроблення і будуть презентовані вже найближчим часом. Незабаром розпочнеться робота над новими законами "Про Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхову дистрибуцію", повідомили в НБУ.

"Сьогодні, 1 липня 2020 року, починається новий етап розвитку небанківського ринку, який несе як великі можливості для ринку та для споживачів, так і великі виклики", - заявив голова НБУ Яків Смолій.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зокрема, НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.

Відзначимо, за даними дослідження ФГВФО, у грудні 2019 року реально цікавилися фінансовими послугами 8% українців.

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Автор: Олександр Білоус