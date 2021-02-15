Агресивність колекторів та порушення обробки персональних даних: на що скаржаться в НБУ

Упродовж 2020 року Національний банк України отримав та опрацював 15 904 письмових звернення. Через розширення повноважень НБУ кількість скарг збільшилася.

Про це повідомляє прес-служба НБУ .

У близько 40% письмових звернень були виявлені ознаки порушень прав споживачів. Типові порушення прав споживачів, виявлені в 2020 році, такі:

агресивна поведінка колекторів;

порушення правил обробки персональних даних споживачів;

нав’язування додаткових послуг: оформлення кредитної картки під час отримання пенсійної чи зарплатної, страхування життя під час обміну валют тощо;

зміна тарифів на обслуговування рахунку в банку без попередження споживача;

неправомірні нарахування відсотків, комісій, штрафів та пені за кредитними договорами;

внесення неправомірних пунктів до тексту договору та порушення норм законодавства України.

До контакт-центру споживачі найчастіше звертаються з питань роботи банків та небанківських фінансових установ. До контакт-центру НБУ впродовж 2020 року надійшло 33 550 звернень.