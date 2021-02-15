Агресивність колекторів та порушення обробки персональних даних: на що скаржаться в НБУ
Упродовж 2020 року Національний банк України отримав та опрацював 15 904 письмових звернення. Через розширення повноважень НБУ кількість скарг збільшилася.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
У близько 40% письмових звернень були виявлені ознаки порушень прав споживачів. Типові порушення прав споживачів, виявлені в 2020 році, такі:
- агресивна поведінка колекторів;
- порушення правил обробки персональних даних споживачів;
- нав’язування додаткових послуг: оформлення кредитної картки під час отримання пенсійної чи зарплатної, страхування життя під час обміну валют тощо;
- зміна тарифів на обслуговування рахунку в банку без попередження споживача;
- неправомірні нарахування відсотків, комісій, штрафів та пені за кредитними договорами;
- внесення неправомірних пунктів до тексту договору та порушення норм законодавства України.
До контакт-центру споживачі найчастіше звертаються з питань роботи банків та небанківських фінансових установ. До контакт-центру НБУ впродовж 2020 року надійшло 33 550 звернень.
Нагадаємо, з 1 липня 2020 року відбулося розширення повноважень Національного банку, який став регулятором небанківських фінансових установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.
Повідомляло РБК-Україна, станом 31 січня 2021 року в Україні діяли 73 банки та 2006 учасників ринків небанківських фінансових послуг. За місяць ринок залишив один банк та 59 фінансових компаній.