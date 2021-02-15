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Агресивність колекторів та порушення обробки персональних даних: на що скаржаться в НБУ

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 17:11
Агресивність колекторів та порушення обробки персональних даних: на що скаржаться в НБУ
Автор: Олександр Білоус

Упродовж 2020 року Національний банк України отримав та опрацював 15 904 письмових звернення. Через розширення повноважень НБУ кількість скарг збільшилася.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У близько 40% письмових звернень були виявлені ознаки порушень прав споживачів. Типові порушення прав споживачів, виявлені в 2020 році, такі:

  • агресивна поведінка колекторів;
  • порушення правил обробки персональних даних споживачів;
  • нав’язування додаткових послуг: оформлення кредитної картки під час отримання пенсійної чи зарплатної, страхування життя під час обміну валют тощо;
  • зміна тарифів на обслуговування рахунку в банку без попередження споживача;
  • неправомірні нарахування відсотків, комісій, штрафів та пені за кредитними договорами;
  • внесення неправомірних пунктів до тексту договору та порушення норм законодавства України.

До контакт-центру споживачі найчастіше звертаються з питань роботи банків та небанківських фінансових установ. До контакт-центру НБУ впродовж 2020 року надійшло 33 550 звернень.

Нагадаємо, з 1 липня 2020 року відбулося розширення повноважень Національного банку, який став регулятором небанківських фінансових установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.

Повідомляло РБК-Україна, станом 31 січня 2021 року в Україні діяли 73 банки та 2006 учасників ринків небанківських фінансових послуг. За місяць ринок залишив один банк та 59 фінансових компаній.

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