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Усик може провести титульний бій на новому стадіоні "Тоттенхема"

Новини » Спорт     09.12.2019 - 13:01
Усик може провести титульний бій на новому стадіоні "Тоттенхема"
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Поєдинок за пояс WBO у суперважкій вазі проти Джошуа може відбутись у Лондоні

Український боксер Олександр Усик свій титульний бій за пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі проти Ентоні Джошуа може провести на стадіоні "Тоттенхема" в Лондоні. Про це розповів промоутер британця Едді Хірн, якого цитує Boxingscene.com.

Напередодні Джошуа взяв реванш у Енді Руїса і повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Тепер британець повинен провести захист двох своїх титулів. IBF дав час до квітня, щоб провели бій з болгарином Кубратом Пулєвим, а WBO протягом півроку зобов'язала битися з Усиком.

"Ми поговоримо з командою Усика. Він міг би спершу побитися з Чісорою, а потім з Джошуа. Бій навряд чи пройде на "Уемблі", це не найкращий варіант. Чудовий новий стадіон зараз у "Тоттенхема". Вони хотіли прийняти бій з Руїсом, але не змогли через графік, а тепер інтерес відновився", - сказав Хірн.

В середині жовтня Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді, і став офіційним претендентом на пояс WBO. При цьому, українець може провести поєдинок за тимчасовий пояс з британцем Дереком Чісорою. Такий бій може відбутися 8 лютого в Манчестері.

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