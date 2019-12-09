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Усик может провести титульный бой на новом стадионе "Тоттенхэма"

Новости » Спорт     09.12.2019 - 13:01
Усик может провести титульный бой на новом стадионе "Тоттенхэма"
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Поединок за пояс WBO в супертяжелом весе против Джошуа может состояться в Лондоне

Украинский боксер Александр Усик свой титульный бой за пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе против Энтони Джошуа может провести на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн, которого цитирует Boxingscene.com.

Накануне Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Теперь британец должен провести защиту двух своих титулов. IBF дал время до апреля, чтобы провели бой с болгарином Кубратом Пулевым, а WBO в течение полугода обязала драться с Усиком.

"Мы поговорим с командой Усика. Он мог бы сперва подраться с Чисорой, а затем с Джошуа. Бой вряд ли пройдет на "Уэмбли", это не лучший вариант. Отличный новый стадион сейчас у "Тоттенхэма". Они хотели принять бой с Руисом, но не смогли из-за графика, а теперь интерес возобновился", - сказал Хирн.

В середине октября Усик провел дебютный бой в супертяжелом весе против американца Чазза Уизерспуна, которого победил в седьмом раунде, и стал официальным претендентом на пояс WBO. При этом, украинец может провести поединок за временный пояс с британцем Дереком Чисорой. Такой бой может состояться 8 февраля в Манчестере.

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