Усик хоче в наступному бою битися за титул чемпіона світу, - промоутер

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Але менеджер спершу хоче звести українця з Дереком Чісорою

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що український боксер Олександр Усик просить його організувати чемпіонський бій. Слова менеджера наводить сайт Boxingnews24.

При цьому сам Хірн хоче організувати бій між українським боксером і британцем Дереком Чісорою в лютому 2020 року. Однак все, як і раніше, залежить від рішення українця.

"Особисто я хочу побачити бій Чісори проти Усика або Паркера. Я передбачаю, що цей поєдинок відбудеться в лютому наступного року. Усик мені чітко сказав, що хоче в наступному бою битися за титул чемпіона світу. Але він може прийти до мене і заявити, що бажає битися з Чісорою ", - заявив промоутер.

Зазначимо, що Чісора провів свій останній бій за титул інтерконтинентального чемпіона WBO 26 жовтня і переміг Девіда Прайса технічним нокаутом. У свою чергу, Усик дебютував в суперважкій вазі 12 жовтня, достроково перемігши американського боксера Чазза Уїзерспуна.

Українець став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO. Тобто, переможець реваншу Джошуа - Руїс повинен буде захищати свій пояс в бою з Усиком. У першому бою американець сенсаційно нокаутував британця і відібрав у нього титули чемпіона світу WBO, WBA і IBF.