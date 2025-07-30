Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа: кто и как его встретил (видео)

Как Усик бил Дюбуа

Напомним, в ночь на 20 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик не оставил никаких шансов Даниэлю Дюбуа.

Бой, который был главным событием вечера бокса, завершился досрочно. В пятом раунде украинец мощной серией ударов отправил британца в нокаут, сняв все вопросы относительно сильнейшего в их противостоянии.

Эта победа позволила Усику не только защитить свои титулы WBA, WBO и IBO, но и отобрать у Дюбуа пояс IBF, таким образом снова объединив все главные титулы дивизиона.

Для украинца это стало третьим абсолютным чемпионством в карьере (одно в крузервейте и два в хэвивейте) - уникальное достижение в современном боксе.

Что дальше: вызовы, обязательная защита и неожиданные предложения

Сразу после победы вокруг Усика забурлил водоворот потенциальных вызовов и обязательств.

Всемирная боксерская организация (WBO) не стала медлить и уже официально назначила Усику следующего соперника. Им стал обязательный претендент, новозеландец Джозеф Паркер, с которым украинец должен провести защиту титула.

Сам чемпион после боя очертил круг желаемых оппонентов, куда, кроме Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Паркера, неожиданно попал и ветеран Дерек Чисора, который выразил желание провести бой с Усиком в Украине.

Наиболее экзотическим моментом стал вызов от известного блогера и боксера Джейка Пола. Усик провел с ним дуэль взглядов и даже выразил готовность встретиться с американцем в клетке по правилам ММА, что вызвало большой ажиотаж в медиапространстве.

Напомним, что у Усика могут отобрать титул IBF.

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