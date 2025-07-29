Джошуа может не выйти в ринг в этом году: что известно о бое с блогером Джейком Полом

Возвращение Энтони Джошуа на ринг снова откладывается, теперь из-за неожиданного соперника - Джейка Пола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloody Knocout .

Переговоры с блогером - Джейком Полом

Его промоутер Эдди Хирн не исключает, что боксер может пропустить весь 2025 год. Он отметил, что Джошуа может не выйти в ринг до 2026 года, если договоренности о поединке с блогером Джейком Полом реализуются.

"Он может драться в декабре, но если это будет Джейк Пол - тогда, возможно, в январе или феврале. Посмотрим," - заявил Хирн.

Худшее поражение в карьере и новые варианты

Прошлой весной Джошуа потерпел самое болезненное поражение в профессиональной карьере. Даниэль Дюбуа стал лишь вторым боксером, который победил его, не получив реванша.

С тех пор вокруг возвращения Джошуа ходило много слухов, среди потенциальных соперников упоминались Джаред Андерсон, Джаррелл Миллер, Тони Йока.

К списку неожиданно добавился Джейк Пол - YouTube-звезда, которая постепенно завоевывает авторитет в профессиональном боксе. Блогер уже вызывал Джошуа после победы над Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Бой с Уайтом сорвался

Изначально фаворитом на следующий бой с Джошуа оставался Диллиан Уайт. Их соперничество берет начало еще с любительских времен и обострилось после памятного поединка в 2015 году, когда Эй Джей отправил Уайта в нокаут.

Реванш был запланирован, но сорвался из-за положительного допинг-теста Уайта.

После этого, по словам Хирна, именно бой с Полом стал новым ключевым вариантом. И хотя для многих это кажется шоу, переговоры идут на серьезном уровне - возможно, Джошуа еще удивит публику совсем другим возвращением.