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Усик потренувався з Холіфілдом. Легенда раніше давав поради Джошуа перед реваншем

Фото: Олександр Усик у ринзі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

За два дні до другого поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа українець провів тренувальне заняття з чотириразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі Евандером Холіфілдом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Бенсона.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть не тільки чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а й вакантний титул The Ring.

Напередодні до тренувального табору 35-річного українця завітав легендарний американець Холіфілд. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі поспілкувався з Усиком і потренувався разом із ним. Боксери попрацювали на велотренажерах.

Цього тижня Холіфілд порадив Джошуа покластися на джеби під час реваншу з Усиком. На думку ветерана боксу, вміння використовувати власні сильні сторони стане ключовим у другому бою українця і британця.

Натомість призовий фонд реваншу склав 80 млн доларів. Усик і Джошуа гарантовано отримають по 40 мільйонів, а також відсоток від продажу прав на трансляцію поєдинку.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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Олександр УсикБокс