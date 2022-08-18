Усик – Джошуа. Боксери розділять порівну солідний гонорар бою-реваншу

За підсумками другого поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа обидва боксери зароблять однакову суму, незалежно від результу бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Star .

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Призовий фонд поєдинку склав 80 млн доларів. Українець і британець зароблять однакові суми – по 40 мільйонів "зелених". Окрім того, чемпіон і претендент отримають відсотки від продажу прав на платні трансляції (PPV).

Влада Саудівської Аравії прагне зробити Близький Схід новим великим центром світового боксу. Кошти на гонорари Усику та Джошуа залучили тамтешнє міністерство спорту та розташоване в Ер-Ріяді агентство Skills Challenge Entertainment.

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