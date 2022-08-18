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Усик – Джошуа. Боксери розділять порівну солідний гонорар бою-реваншу

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Джидда, Четвер 18 серпня 2022 11:58
Усик – Джошуа. Боксери розділять порівну солідний гонорар бою-реваншу Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа поділили гонорарний фонд (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

За підсумками другого поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа обидва боксери зароблять однакову суму, незалежно від результу бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Star.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Призовий фонд поєдинку склав 80 млн доларів. Українець і британець зароблять однакові суми – по 40 мільйонів "зелених". Окрім того, чемпіон і претендент отримають відсотки від продажу прав на платні трансляції (PPV).

Влада Саудівської Аравії прагне зробити Близький Схід новим великим центром світового боксу. Кошти на гонорари Усику та Джошуа залучили тамтешнє міністерство спорту та розташоване в Ер-Ріяді агентство Skills Challenge Entertainment.

Раніше легендарний ринг-анонсер Баффер анонсував свою участь у "Люті на Червоному морі". Конферансьє заводитиме публіку до, під час і після бою-реваншу зі своєю культовою фразою Let’s get ready to rumble!

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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Олександр Усик Ентоні Джошуа Бокс
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