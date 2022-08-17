Легендарний Холіфілд дав настанову Джошуа перед реваншем із Усиком
Чотириразовий чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд перед поєдинком між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа порадив британському боксеру покластися на джеби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iD Boxing.
59-річний американець відкинув припущення щодо неможливості перемогти українського чемпіона, оскілький той є шульгою. На його думку, головною у реванші стане здатність використовувати власні сильні сторони.
"Можна мати хороший джеб, але якщо не використовувати його, то він не працюватиме на тебе. Джеб – перша зброя у списку доступних. Частота використання джебу, напевне, впливає на те, скільки ударів ти пропускаєш. Якщо ти джебиш, то пропускаєш менше", – пояснив Холіфілд.
Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а також вакантний титул The Ring. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.
Раніше непереможний британець Ф'юрі брутально заявив рецепт перемоги над українцем для Джошуа. "Циганський Король" закликав співвітчизника якомога більше працювати по корпусу Усика.
До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.
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