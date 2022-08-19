Усик потренувався з Холіфілдом. Легенда раніше давав поради Джошуа перед реваншем

За два дні до другого поєдинку між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа українець провів тренувальне заняття з чотириразовим чемпіоном світу в суперважкій вазі Евандером Холіфілдом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Бенсона .

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть не тільки чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а й вакантний титул The Ring.

Напередодні до тренувального табору 35-річного українця завітав легендарний американець Холіфілд. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі поспілкувався з Усиком і потренувався разом із ним. Боксери попрацювали на велотренажерах.

Цього тижня Холіфілд порадив Джошуа покластися на джеби під час реваншу з Усиком. На думку ветерана боксу, вміння використовувати власні сильні сторони стане ключовим у другому бою українця і британця.

Натомість призовий фонд реваншу склав 80 млн доларів. Усик і Джошуа гарантовано отримають по 40 мільйонів, а також відсоток від продажу прав на трансляцію поєдинку.