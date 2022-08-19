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Усик потренировался с Холифилдом. Легенда ранее давал советы Джошуа перед реваншем

Новина українською →
Джидда, Пятница 19 августа 2022 11:00
Усик потренировался с Холифилдом. Легенда ранее давал советы Джошуа перед реваншем Фото: Александр Усик в ринге (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

За два дня до второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа украинец провел тренировочное занятие с четырехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Бенсона.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут не только чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, но и вакантный титул The Ring.

Накануне тренировочный лагерь 35-летнего украинца посетил легендарный американец Холифилд. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе пообщался с Усиком и потренировался вместе с ним. Боксеры поработали на велотренажерах.

На этой неделе Холифилд посоветовал Джошуа положиться на джебы во время реванша с Усиком. По мнению ветерана бокса, умение использовать собственные сильные стороны станет ключевым во втором бою украинца и британца.

В свою очередь призовой фонд реванша составил 80 млн долларов. Усик и Джошуа гарантированно получат по 40 миллионов, а также процент продажи прав на трансляцию поединка.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Александр Усик Бокс
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