Усик победил Фьюри в бою века: фото и видео

Как прошел бой Усик - Фьюри 2

Боксеры выходили на бой сосредоточенные.

Гимн Украины перед боем исполнил Артем Пивоваров.

Усик вместе с одним из самых популярных артистов современности пел главную песню государства.

Отметим, что после 9 раунда украинец опережал британца на два балла.

Кадры из боя

В поединке Усик выбросил 423 удара, из которых 179 были точными. На счету украинца также 211 джебов (точные - 73). Александр выбросил 212 силовых ударов (точные - 106).

На счету Фьюри 509 ударов (144 дошли до цели). Также он выбросил 252 джеба (44 точных). На его счету 257 силовых ударов, из которых 100 были точными.

Записки судей (фото: x.com/Queensberry)

После боя Александр поднял уникальный артефакт - саблю великого украинского гетмана Ивана Мазепы, датированную XVII веком.

На клинке есть надпись "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!" С правой стороны клинка изображены две свечи, двое ангелов, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется "Неувядаемый цвет".

Усик с саблей Мазепы (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Сколько денег заработали Усик и Фьюри за бой

Соглашение между боксерами и организаторами боя обычно является конфиденциальным.

По информации западных СМИ, общая сумма за первый бой выплат составила 150 миллионов долларов, распределенных в соотношении 70% на 30% в пользу Фьюри. То есть, Тайсон, несмотря на то, что проиграл, заработал около 105 миллионов долларов, а Александр, хотя и победил, довольствовался 45 миллионами.

На этот раз, опять же - по слухам и инсайдерским данным, украинец и британец получили на двоих 190 миллионов долларов. Однако средства распределены уже в соотношении 60% на 40% в пользу Усика. Таким образом, украинец получил 114 миллионов долларов, а британец - 76 миллионов. После просчета средств, которые поступят от продажи трансляции поединка, эти суммы могут быть увеличены. Но уже сейчас можно сказать, что гонорар за реванш стал рекордным для обоих боксеров.

Добавим также, что Усик кроме поясов WBC, WBA и WBO получил еще и специальный "юбилейный" пояс от WBC. Эта награда посвящена 50-летию классического поединка в супертяжелом весе между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али, который получил название "Гул в джунглях": в октябре 1974 года Али совершил сенсацию, нокаутировав чемпиона и став обладателем титулов WBA и WBC.

Какое будущее ждет Усика после победы над Фьюри

Теперь будущие решения Усика будут зависеть от спортивной формы, амбиций и предложений, которые поступят после победы над Фьюри. Сейчас есть несколько наиболее вероятных вариантов.

Завершение карьеры. Для 37-летнего Усика решение уйти из спорта на пике карьеры в статусе непобежденного чемпиона выглядит вполне логичным. Это позволит ему войти в историю бокса в статусе легенды. Впрочем, Усик пока не выглядит уставшим от бокса. Поэтому, вероятно, его карьера будет продолжаться.

Защита титулов и возможный отказ от поясов. Усик, обладая несколькими чемпионскими поясами, столкнется с вызовами по их защите. Боксерские организации обычно настаивают на регулярном проведении защит титулов, а если чемпион не может этого сделать, они объявляют пояс вакантным.

Объединительный бой за титул IBF. Самый реальный сценарий - проведение боя за титул IBF, если его получит Даниэль Дюбуа или другой перспективный боксер. Вероятное время проведения такого боя - вторая половина 2025 года, если переговоры между командами пройдут успешно.

А вот сценарий проведения третьего боя с Тайсоном Фьюри выглядит маловероятным.

Факты из биографии Александр Усика

Усик родился 17 января 1987 года в городе Симферополь. После оккупации Крыма Россией в 2014 году он остался верен Украине, отказавшись сменить гражданство и неоднократно высказывал свою позицию относительно принадлежности полуострова.

Александр сначала занимался футболом и играл за детско-юношескую команду "Таврии". Он даже планировал стать профессиональным футболистом, но в 15 лет переключился на бокс. Вместе с тем, спустя много лет мечта Саши осуществилась - сейчас он имеет контракт с украинским профессиональным футбольным клубом "Полесье" и даже сыграл несколько минут в футболке "волков".

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Усик выиграл золотые медали на чемпионате мира 2011 года и Олимпийских играх-2012 в Лондоне. В финале Олимпиады он победил итальянца Клементе Руссо, завоевав для Украины одно из четырех "золотых" мест. Именно на ОИ все обратили внимание на его победный гопак, который впоследствии стал визитной карточкой спортсмена. Так же как и казацкий оселедец, который Усик долгое время носил в знак уважения к истории и культуре украинского казачества.

Александр перешел в профи в 2013 году, и уже через 5 лет объединил все пояса в первом тяжелом весе (до 91 кг). Он стал абсолютным чемпионом мира, победив Мурата Гассиева в финале турнира World Boxing Super Series. Отметим, что Усик защитил титулы абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе во всех четырех основных версиях всего за 15 боев. Это рекорд в этой весовой категории.

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

В 2021 году Усик вошел в историю, победив Энтони Джошуа и отобрав у него чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO. Таким образом украинец стал одним из немногих боксеров, которые получили титулы в обеих весовых категориях.

Усик, которого называют "Котом" из-за его пластики и необычной манеры двигаться на ринге, известен также своим юмором и уникальными движениями во время взвешиваний и пресс-конференций. Эта черта сделала его любимцем журналистов и публики.

Во время тренировок, он также любит танцевать под украинскую музыку и шутить, создавая легкую атмосферу в зале. Он верит, что позитивный настрой - залог успеха. Кстати, во время выхода на бой Усик часто использует украинскую символику и музыкальные композиции, которые популяризируют национальную культуру.

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Усик женат на своей возлюбленной из детства Екатерине, у пары четверо детей. Он всегда подчеркивает, что семья для него - самая большая мотивация. Также боксер является глубоко верующим человеком и активно занимается благотворительностью, поддерживает детские дома и помогает ВСУ. Он также организовывает спортивные мероприятия для молодежи. Большую часть своих гонораров Усик жертвует на восстановление в Украине сооружений, которые разрушила Россия.

Любимый фильм Усика - "Гладиатор". Боксер считает эту картину очень мотивирующей. Сам спортсмен использует необычные методы подготовки, такие как тренировки в горах или работа с нестандартным оборудованием для улучшения выносливости.

Усик всегда подчеркивает, что он горд быть украинцем, выступает за единство нации и является символом силы, человечности и надежды для многих людей во всем мире.

Факты из биографии Тайсона Фьюри

Тайсон Фьюри родился 12 августа 1988 года в английском Манчестере и получил свое имя в честь легендарного боксерского чемпиона Майка Тайсона, который, к слову, недавно проводил выставочный бой против Джейка Пола. Дело в том, что отец Фьюри всегда был фанатом "Железного Майка", поэтому и решил назвать сына Тайсоном, надеясь, что тот станет великим чемпионом.

Интересно, что при рождении Тайсон весил всего 450 г, ведь родился преждевременно - на три месяца раньше запланированного срока. Врачи даже не верили, что он выживет. Но мальчик не просто выжил, но и "вымахал" до 127 кг (как показала последняя церемония взвешивания).

К слову, отец Тайсона был профессиональным боксером в тяжелом весе, а его дядя, Питер Фьюри, стал его тренером и помог построить карьеру. Брат Тайсона, Томми Фьюри, также является боксером и звездой британских реалити-шоу.

Фьюри происходит из семьи ирландских ромов, которые имеют богатую историю в боксе. Его прозвище "Цыганский король" ("The Gypsy King") подчеркивает его этнические корни и гордость за свое происхождение.

Тайсон Фьюри (фото: facebook.com/TysonFuryGypsyKing)

Для тяжеловеса Тайсон обладает необыкновенной легкостью и подвижностью в ринге. Благодаря своим рефлексам, быстрым движениям и необычному стилю он неоднократно одерживал победы над соперниками, которые казались сильнее.

Однако после завоевания титула чемпиона мира в 2015 году Фьюри впал в глубокую депрессию, набрал более 180 кг веса и страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Он даже думал о смерти. Однако, к счастью, смог преодолеть эти проблемы.

В 2018 году Фьюри вернулся на ринг и в одном из самых захватывающих боев свел к ничьей поединок против еще одного легендарного боксера Деонтея Уайлдера. В 2020 году в бою-реванше он нокаутировал Уайлдера, вернув себе титул чемпиона мира. А еще он пожертвовал часть своего гонорара на помощь людям с зависимостями.

Тайсон Фьюри (фото: facebook.com/TysonFuryGypsyKing)

Фьюри, как и Усик, глубоко верующий человек. Он не раз подчеркивал, что именно вера в Бога помогла ему преодолеть жизненные трудности и вернуться в бокс. А еще он - многодетный отец, у него с женой Пэрис семеро детей.

Кроме бокса Фьюри пробовал себя в разных сферах: он записал несколько песен, среди которых дуэт с Доном МакЛином "American Pie", выступал в рестлинге, а также активно снимается в рекламе. Также боксер выпустил мемуары "За маской" ("Behind the Mask"), в которой рассказал о своем пути в спорте, борьбе с депрессией и победе над трудностями. При этом "Цыганский король" владеет несколькими языками, в частности, французским и итальянским.

В общем Фьюри часто привлекает внимание не только своими боями, но и яркими костюмами и поведением. Он выходил на ринг в королевской мантии, мексиканском сомбреро и даже в образе супергероя Бэтмена.

Поэтому неудивительно, что боксер-шоумен входит в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Но главное, что его история жизни и карьеры вдохновляет миллионы людей по всему миру.

Тайсон Фьюри (фото: facebook.com/TysonFuryGypsyKing