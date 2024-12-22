Усик переміг Ф'юрі у бою століття: фото і відео

Як пройшов бій Усик - Ф'юрі 2

Боксери виходили на бій зосереджені.

Гімн України перед боєм виконав Артем Пивоваров.

Усик разом з одним із найпопулярніших артистів сьогодення співав головну пісню держави.

Зазначимо, що після 9 раунду українець випереджав британця на два бали.

Кадри з бою

Скільки грошей заробили Усик і Ф'юрі за бій

Угода між боксерами та організаторами бою зазвичай є конфіденційною.

За інформацією західних ЗМІ, загальна сума виплат за перший бій склала 150 мільйонів доларів, розподілених у співвідношенні 70% на 30% на користь Ф'юрі. Тобто, Тайсон, не дивлячись на те, що програв, заробив близько 105 мільйонів доларів, а Олександр, хоча й переміг, задовільнився 45 мільйонами.

Цього разу, знову ж таки - за чутками та інсайдерськими даними, українець і британець отримали на двох 190 мільйонів доларів. Однак кошти розподілені вже у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика. Таким чином, українець отримав 114 мільйонів доларів, а британець - 76 мільйонів. Після прорахунку коштів, що надійдуть від продажу трансляції поєдинку, ці суми можуть бути збільшені. Але вже зараз можна сказати, що гонорар за реванш став рекордним для обох боксерів.

Додамо також, що Усик окрім поясів WBC, WBA і WBO отримав ще й спеціальний "ювілейний" пояс від WBC. Цю відзнаку присвячено 50-річчю класичного поєдинку в надважкій вазі між Джорджем Форманом та Мухаммедом Алі, який отримав назву "Гул у джунглях": у жовтні 1974 року Алі здійснив сенсацію, нокаутувавши чемпіона і ставши володарем титулів WBA та WBC.

Яке майбутнє чекає Усика після перемоги над Ф'юрі

Тепер майбутні рішення Усика залежатимуть від спортивної форми, амбіцій та пропозицій, які надійдуть після перемоги над Ф'юрі. Наразі є кілька найбільш ймовірних варіантів.

Завершення кар'єри. Для 37-річного Усика рішення піти зі спорту на піку кар'єри у статусі непереможеного чемпіона виглядає цілком логічним. Це дозволить йому увійти в історію боксу в статусі легенди. Втім, Усик поки що не виглядає втомленим від боксу. Тож, ймовірно, його кар'єра триватиме.

Захист титулів і можлива відмова від поясів. Усик, володіючи кількома чемпіонськими поясами, зіткнеться з викликами щодо їх захисту. Боксерські організації зазвичай наполягають на регулярному проведенні захистів титулів, а якщо чемпіон не може цього зробити, вони оголошують пояс вакантним.

Об'єднавчий бій за титул IBF. Найреальніший сценарій - проведення бою за титул IBF, якщо його здобуде Даніель Дюбуа або інший перспективний боксер. Ймовірний час проведення такого бою - друга половина 2025 року, якщо переговори між командами пройдуть успішно.

А от сценарій проведення третього бою з Тайсоном Ф'юрі виглядає малоймовірним.

Факти з біографії Олександр Усика

Усик народився 17 січня 1987 року в місті Сімферополь. Після окупації Криму Росією в 2014 році він залишився вірним Україні, відмовившись змінити громадянство та неодноразово висловлював свою позицію щодо належності півострова.

Олександр спочатку займався футболом і грав за дитячо-юнацьку команду "Таврії". Він навіть планував стати професійним футболістом, але у 15 років переключився на бокс. Разом з тим, через багато років мрія Саші здійснилася - зараз він має контракт з українським професійним футбольним клубом "Полісся" і навіть зіграв кілька хвилин у футболці "вовків".

Олександр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Усик виграв золоті медалі на чемпіонаті світу 2011 року та Олімпійських іграх-2012 в Лондоні. У фіналі Олімпіади він переміг італійця Клементе Руссо, завоювавши для України одне з чотирьох "золотих" місць. Саме на ОІ всі звернули увагу на його переможний гопак, який згодом став візитівкою спортсмена. Так само як і козацький оселедець, який Усик тривалий час носив на знак поваги до історії та культури українського козацтва.

Олександр перейшов у профі в 2013 році, і вже через 5 років об'єднав усі пояси у першій важкій вазі (до 91 кг). Він став абсолютним чемпіоном світу, перемігши Мурата Гассієва у фіналі турніру World Boxing Super Series. Зазначимо, що Усик захистив титули абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі у всіх чотирьох основних версіях лише за 15 боїв. Це рекорд у цій ваговій категорії.

Олександр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

У 2021 році Усик увійшов в історію, перемігши Ентоні Джошуа та відібравши в нього чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO. Таким чином українець став одним із небагатьох боксерів, які здобули титули в обох вагових категоріях.

Усик, якого називають "Котом" через його пластику та незвичну манеру рухатися на ринзі, відомий також своїм гумором і унікальними рухами під час зважувань та пресконференцій. Ця риса зробила його улюбленцем журналістів і публіки.

Під час тренувань, він теж любить танцювати під українську музику і жартувати, створюючи легку атмосферу в залі. Він вірить, що позитивний настрій - запорука успіху. До речі, під час виходу на бій Усик часто використовує українську символіку та музичні композиції, які популяризують національну культуру.

Олександр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

Усик одружений зі своїм коханням дитинства Катериною, у пари четверо дітей. Він завжди підкреслює, що сім'я для нього - найбільша мотивація. Також боксер є глибоко віруючою людиною і активно займається благодійністю, підтримує дитячі будинки та допомагає ЗСУ. Він також організовує спортивні заходи для молоді. Велику частину своїх гонорарів Усик жертвує на відновлення в Україні споруд і закладів, які зруйнувала Росія.

Улюблений фільм Усика - "Гладіатор". Боксер вважає цю картину дуже мотивуючою. Сам спортсмен використовує незвичайні методи підготовки, такі як тренування в горах або робота з нестандартним обладнанням для покращення витривалості.

Усик завжди підкреслює, що він гордий бути українцем, виступає за єдність нації та є символом сили, людяності і надії для багатьох людей у різних куточках світу.

Факти з біографії Тайсона Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі народився 12 серпня 1988 року в англійському Манчестері і отримав своє ім'я на честь легендарного боксерського чемпіона Майка Тайсона, який, до слова, нещодавно проводив виставковий бій проти Джейка Пола. Річ у тім, що батько Ф'юрі завжди був фанатом "Залізного Майка", тому й вирішив назвати сина Тайсоном, сподіваючись, що той стане великим чемпіоном.

Цікаво, що при народженні Тайсон важив лише 450 г, адже народився передчасно - на три місяці раніше запланованого терміну. Лікарі навіть не вірили, що він виживе. Але хлопчик не просто вижив, а й "вимахав" до 127 кг (як показала остання церемонія зважування).

До слова, батько Тайсона був професійним боксером у важкій вазі, а його дядько, Пітер Ф'юрі, став його тренером і допоміг побудувати кар'єру. Брат Тайсона, Томмі Ф'юрі, також є боксером і зіркою британських реаліті-шоу.

Ф'юрі походить із сім'ї ірландських ромів, які мають багату історію у боксі. Його прізвисько "Циганський король" ("The Gypsy King") підкреслює його етнічне коріння і гордість за своє походження.

Тайсон Ф'юрі (фото: facebook.com/TysonFuryGypsyKing)

Для важковаговика Тайсон має незвичайну легкість і рухливість у рингу. Завдяки своїм рефлексам, швидким рухам і незвичайному стилю він неодноразово здобував перемоги над суперниками, які здавалися сильнішими.

Однак після завоювання титулу чемпіона світу в 2015 році Ф'юрі впав у глибоку депресію, набрав понад 180 кг ваги та страждав від алкогольної та наркотичної залежності. Він навіть думав про смерть. Проте, на щастя, зміг подолати ці проблеми.

У 2018 році Ф'юрі повернувся на ринг і в одному з найзахопливіших боїв звів до нічиєї поєдинок проти ще одного легендарного боксера Деонтея Вайлдера. У 2020 році у бою-реванші він нокаутував Вайлдера, повернувши собі титул чемпіона світу. А ще він пожертвував частину свого гонорару на допомогу людям із залежностями.

Тайсон Ф'юрі (фото: facebook.com/TysonFuryGypsyKing)

Ф'юрі, як і Усик, глибоко віруюча людина. Він не раз наголошував, що саме віра в Бога допомогла йому подолати життєві труднощі та повернутися до боксу. А ще він - багатодітний батько, у нього з дружиною Періс семеро дітей.

Окрім боксу Ф'юрі пробував себе в різних сферах: він записав кілька пісень, серед яких дует з Доном МакЛіном "American Pie", виступав у рестлінгу, а також активно знімається в рекламі. Також боксер випустив мемуари "За маскою" ("Behind the Mask"), у якій розповів про свій шлях у спорті, боротьбу з депресією і перемогу над труднощами. При цьому "Циганський король" володіє кількома мовами, зокрема, французькою та італійською.

Загалом Ф'юрі часто привертає увагу не лише своїми боями, а й яскравими костюмами та поведінкою. Він виходив на ринг у королівській мантії, мексиканському сомбреро та навіть в образі супергероя Бетмена.

Тому й не дивно, що боксер-шоумен входить до числа найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Але головне, що його історія життя та кар'єри надихає мільйони людей по всьому світу.

Тайсон Ф'юрі (фото: facebook.com/TysonFuryGypsyKing)