Усик уже год на вершине: свежий рейтинг P4P от The Ring
Журнал The Ring обнародовал обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории (P4P). Украинец Александр Усик продолжает удерживать первую позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Усик отметил годовщину
Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе, неизменно удерживает первое место с мая 2024 года - с тех пор, когда он победил британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона.
На второй строчке - японец Наоя Иноуэ, который владеет всеми титулами во втором легчайшем весе. Тройку замыкает американец Теренс Кроуфорд - действующий чемпион WBA в первом среднем весе.
Что изменилось в топ-10
Единственное смещение в первой десятке касается японца Дзюнто Накатани. После победы в объединительном бою над соотечественником Ресуке Нисида, он поднялся на шестое место, обойдя американца Джесси Родригеса, который теперь идет седьмым.
Рейтинг P4P от The Ring, топ-10
- Александр Усик (Украина, супертяжелый вес)
- Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший)
- Теренс Кроуфорд (США, первый средний)
- Дмитрий Бивол (полутяжелый)
- Артур Бетербиев (полутяжелый)
- Дзюнто Накатани (Япония, легчайший)
- Джесси Родригес (США, самый легкий)
- Сауль Альварес (Мексика, вторая средняя)
- Кен Сиро (Япония, первый легчайший)
- Давид Бенавидес (США, полутяжелый)
Накануне Усик сделал новое заявление о завершении карьеры и рассказал, где хотел бы провести последний бой.
А чуть ранее боксер из топ-10 рейтинга P4P уверенно назвал победителя реванша Усик - Дюбуа.