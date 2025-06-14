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Уникальные тренировки Усика: фитнес-тренер чемпиона раскрыл тайны (видео)

Лондон, Суббота 14 июня 2025 13:23
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Уникальные тренировки Усика: фитнес-тренер чемпиона раскрыл тайны (видео) Фото: Александр Усик перед поединками проводит нестандартные тренировки (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Как Александру Усику удается побеждать в поединках на ринге соперников, которые значительно превосходят его в росте, весе и вообще по габаритам? Секретами поделился фитнес-тренер украинского чемпиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Журналист британского издания посетил лагерь украинского боксера, который готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Он увидел уникальные тренировки Усика, которые чемпион проводит под руководством своего фитнес-тренера - польского специалиста Якуба Хицкого.

Все на взрывной скорости

Усик не просто поднимает вес. Он делает это очень быстро и резко. Все его упражнения - максимально динамичные: прыжки, быстрые жимы, мощные махи гирями.

И это не случайно: в ринге нет времени на "медленную силу" - надо бить быстро и сильно. Именно поэтому тренировки чемпиона построены так, чтобы тело мгновенно реагировало и выкладывалось на максимум.

Нестандартные упражнения: кольца и резинки

Вместо привычных гантелей или тренажеров Усик часто использует то, чего не увидишь в обычном спортзале: гири, гимнастические кольца, резинки.

Гири помогают лучше тренировать баланс и силу. Кольца - это не только о мышцах, но и о координации и умении контролировать тело. А резинки позволяют сделать упражнения более сложными, даже без больших весов.

Тренируется во всех направлениях

Бокс - это не просто движение вперед-назад, это постоянные уклоны, обороты, быстрые рывки. Усик тренирует все эти направления движения. Он не просто приседает или отжимается, а добавляет скручивания, боковые выпады, нестабильные поверхности. Это помогает быть сильным и выносливым в любой ситуации.

Плиометрика - главное слово в тренировках

Если коротко, плиометрика - это когда ты прыгаешь, резко отталкиваешься, делаешь взрывное движение. Например - прыжки, удары с медболом об пол, быстрые толчки руками или ногами. Усик выполняет эти упражнения постоянно. Они дают ему ту самую "взрывную" силу, с которой он наносит удары в ринге.

Иногда Усик задерживается в глубоком выпаде или приседании и делает мелкие движения - будто "дрожит". Это тренирует силу и контроль мышц, когда тело в сложном положении. Такая техника не очень распространена, но она реально эффективна.

Игра в бадминтон тренирует реакцию

Бадминтон - также часть тренировок чемпиона. Это помогает развивать скорость реакции, улучшает зрение, координацию и умение мгновенно отвечать на движения соперника. Кроме того, Усик много работает в режиме "бой с тенью" и тренирует реакцию на свет, звук или движение.

Упражнения с гирями на ногах

Усик очень необычно тренирует мышцы бедра, которые отвечают за поднятие колена. Он ставит ногу с гирей на платформу и медленно поднимает ее. Это похоже на простое упражнение, но на самом деле оно очень эффективно для быстрых перемещений по рингу.

Не просто качалка, а наука

Усик и его тренер строят программу тренировок так, чтобы сначала подготовить базу - выносливость, силу, гибкость - а потом это адаптируется под конкретные боксерские задачи.

То есть, каждая тренировка - это часть большой системы, а не просто "чтобы попотеть".

Усик - Дюбуа: что известно о реванше

Второй поединок между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало главного боя вечера - ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Это будет одно из самых масштабных боксерских событий года. Лишь второй раз в истории на кону будут стоять все четыре главных чемпионских пояса в супертяжелом дивизионе.

Сейчас Усик владеет поясами WBA, WBO и WBC. В собственности Дюбуа - титул IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

Ранее стало известно, что Усик и Дюбуа получат за реванш рекордные гонорары в своих карьерах.

Также мы писали, что другой непобежденный украинец выйдет на "Уэмбли" в андеркарде реванша Усик - Дюбуа 2.

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Бокс Александр Усик
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