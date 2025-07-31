Усик на вершине, падение Дюбуа и что сказал Фьюри: свежий рейтинг хевивейта от The Ring
Профильный боксерский журнал The Ring отреагировала на результат реванша в супертяжелом весе, который состоялся 19 июля в Лондоне. Александр Усик во второй раз нокаутировал Дэниела Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х журнала.
Цена нокаута для Дюбуа
Понятно, что украинец сохранил за собой титул чемпиона The Ring. А вот сам Дюбуа в обновленном рейтинге потерял две позиции - со второго места опустился на четвертое. Теперь в топе выше него не только Тайсон Фьюри, но и Джозеф Паркер (обладатель временного титула WBO) и Агит Кабайел (временный чемпион WBC).
Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring
Чемпион - Александр Усик (Украина)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
- Агит Кабайел (Германия)
- Даниэль Дюбуа (Великобритания)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Филип Хргович (Хорватия)
- Фабио Уордли (Великобритания)
- Чжан Чжилей (Китай)
- Мартин Баколе (ДР Конго)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
Реакция Фьюри
Едва появился новый рейтинг The Ring, как на его результаты в присущем ему стиле отреагировал Тайсон Фьюри.
"Этот список показывает мою силу. 8 месяцев на пенсии и все еще №1. Мы все знаем, кто выиграл тот бой", - написал британец в сториз Instagram.
Ранее известный журналист назвал гонорар Усика за бой с Дюбуа.
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