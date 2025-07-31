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Усик на вершине, падение Дюбуа и что сказал Фьюри: свежий рейтинг хевивейта от The Ring

Четверг 31 июля 2025 16:28
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Усик на вершине, падение Дюбуа и что сказал Фьюри: свежий рейтинг хевивейта от The Ring Фото: Александр Усик - абсолютный чемпион (DAZN Boxing)
Автор: Андрей Костенко

Профильный боксерский журнал The Ring отреагировала на результат реванша в супертяжелом весе, который состоялся 19 июля в Лондоне. Александр Усик во второй раз нокаутировал Дэниела Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х журнала.

Цена нокаута для Дюбуа

Понятно, что украинец сохранил за собой титул чемпиона The Ring. А вот сам Дюбуа в обновленном рейтинге потерял две позиции - со второго места опустился на четвертое. Теперь в топе выше него не только Тайсон Фьюри, но и Джозеф Паркер (обладатель временного титула WBO) и Агит Кабайел (временный чемпион WBC).

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring

Чемпион - Александр Усик (Украина)

  1. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  2. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
  3. Агит Кабайел (Германия)
  4. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
  5. Энтони Джошуа (Великобритания)
  6. Филип Хргович (Хорватия)
  7. Фабио Уордли (Великобритания)
  8. Чжан Чжилей (Китай)
  9. Мартин Баколе (ДР Конго)
  10. Эфе Аджагба (Нигерия)

Усик на вершине, падение Дюбуа и что сказал Фьюри: свежий рейтинг хевивейта от The Ring

Реакция Фьюри

Едва появился новый рейтинг The Ring, как на его результаты в присущем ему стиле отреагировал Тайсон Фьюри.

"Этот список показывает мою силу. 8 месяцев на пенсии и все еще №1. Мы все знаем, кто выиграл тот бой", - написал британец в сториз Instagram.

Ранее известный журналист назвал гонорар Усика за бой с Дюбуа.

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Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри
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