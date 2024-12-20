Усик – Фьюри 2: где смотреть бой столетия в Украине

Бой Усик – Фьюри 21 декабря: где смотреть в Украине

Следить за главным событием в мире бокса зрители смогут в прямом эфире. Бой украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри будут транслировать несколько онлайн-платформ:

украинский видеосервис MEGOGO

глобальная платформа спортивных трансляций DAZN

MEGOGO обещает большой вечер бокса 21 декабря, ведь на платформе покажут не только бой претендентов на три чемпионские пояса в хевивейте, но и весь файткард (поединки других боксеров в день реванша Усик-Фьюри, где, кстати, будут участвовать еще два украинца).

Фото: бой Усик – Фьюри на MEGOGO (facebook.com/MegogoUA)

Пользователи MEGOGO могут смотреть это зрелищное боксерское шоу по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который должен появиться на сервисе 21 декабря.

Чтобы посмотреть бой Усик – Фьюри онлайн на глобальной платформе DAZN, нужно сначала зарегистрироваться и оплатить 824 грн. Поединок будут комментировать на украинском языке.

Скриншот dazn.com

Когда начнется трансляция боя Усик – Фьюри: точное время

Онлайн-показ события стартует в 18:00 21 декабря. Именно это время указано на платформах MEGOGO и DAZN. Однако до главного поединка вечера состоится 6 боев андеркарда.

Александр Усик и Тайсон Фьюри, вероятно, появятся на ринге после полуночи 22 декабря. Так, их прошлый бой в мае этого года начался в 01:43.

Главное о реванше Усика и Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри встретятся на Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. На кону поединка – титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO.

Это будет второй бой боксеров после 18 мая 2024. Тогда на Kingdom Arena победил Усик, получив звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец защитил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и отобрал титул WBC, принадлежавший британцу Фьюри.

Оба спортсмена продержались 12 раундов, но победа досталась Александру Усику по решению судей. В тот же день был анонсирован реванш.

Победитель поединка 21 декабря, в отличие от первого боя, не будет иметь титула абсолютного чемпиона мира в хевивейте, поскольку в июне Усик добровольно отдал пояс Международной боксерской федерации (IBF).

В реванше Александр Усик будет претендовать на свою 23 профессиональную победу подряд. Украинец получит 60% гонорарного фонда боя и заработает примерно 114 млн долларов. При этом за первый бой ему выплатили значительно меньшую сумму – 38 млн долларов.