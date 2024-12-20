Усик – Ф'юрі 2: де дивитися бій століття в Україні

Бій Усик – Ф'юрі 21 грудня: де дивитися в Україні

Стежити за головною подією у світі боксу глядачі матимуть можливість у прямому ефірі. Бій українця Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі транслюватимуть кілька онлайн-платформ:

український відеосервіс MEGOGO

глобальна платформа спортивних трансляцій DAZN

MEGOGO обіцяє великий вечір боксу 21 грудня, адже на платформі покажуть не лише бій претендентів на три чемпіонські пояси у хевівейті, а й весь файткард (поєдинки інших боксерів у день реваншу Усик-Ф'юрі, де, до речі, братимуть участь ще два українці).

Фото: бій Усик – Ф'юрі на MEGOGO (facebook.com/MegogoUA)

Користувачі MEGOGO можуть дивитися це видовищне боксерське шоу за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який має з’явитися на сервісі 21 грудня.

Щоб подивитися бій Усик – Ф'юрі онлайн на глобальній платформі DAZN, потрібно спочатку зареєструватися та оплатити 824 грн. Поєдинок коментуватимуть українською мовою.

Скриншот dazn.com

Коли почнеться трансляція бою Усик – Ф'юрі: точний час

Онлайн-показ події стартує о 18:00 21 грудня. Саме цей час зазначений на платформах MEGOGO та DAZN. Проте до головного поєдинку вечора відбудеться 6 боїв андеркарду.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі, ймовірно, з'являться на рингу після опівночі 22 грудня. Так, їх минулий двобій у травні цього року розпочався о 01:43.

Головне про реванш Усика та Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрінуться на Kingdom Arena в аравійському Ер-Ріяді. На кону поєдинку – титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

Це буде другий бій боксерів після 18 травня 2024. Тоді на Kingdom Arena переміг Усик, здобувши звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець захистив чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і відібрав титул WBC, який належав британцю Ф'юрі.

Обидва спортсмени протрималися 12 раундів, але перемога дісталася Олександру Усику за рішенням суддів. Того ж дня було анонсовано реванш.

Переможець поєдинку 21 грудня, на відміну від першого бою, не матиме титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті, оскільки у червні Усик добровільно віддав пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

У реванші Олександр Усик претендуватиме на свою 23-тю професійну перемогу поспіль. Українець отримає 60% гонорарного фонду бою та заробить приблизно 114 млн доларів. При цьому за перший бій йому виплатили значно меншу суму – 38 млн доларів.