Усик – Джошуа. Переможець реваншу забере титул Ф'юрі

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть не тільки чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, а й вакантний титул The Ring.

Чемпіонський пояс культового журналу донедавна належав Тайсону Ф'юрі. Британець на початку тижня оголосив про повернення в ринг для третіх боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі.

The Ring почав вручати чемпіонські пояси в 1922 році. У хевівейті титулами в різний час володіли Володимир і Віталій Клички, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Мухаммед Аллі (тричі) та багато інших.

Раніше організатори показали нове промо бою-реваншу Усик – Джошуа. До відео потрапили кадри з першого бою українця і британця, офіційних заходів за участі боксерів та тренувальні моменти перед реваншем.