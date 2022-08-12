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Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри через 3 дні після повернення в бокс

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П'ятниця 12 серпня 2022 16:34
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри через 3 дні після повернення в бокс Фото: Тайсон Ф'юрі з чемпіонським поясом WBC (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вдруге впродовж 2022 року вирішив завершити професіональну кар'єру непереможний чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британця.

У день свого 34-річчя "Циганський Король" оголосив про завершення виступів у ринзі. Він вже робив подібну заяву навесні, але анонсував повернення в ринг щойно 9 серпня.

"Велике спасибі всім, хто допомагав моїй кар'єрі всі ці роки. Після тривалих і важких перемовин я остаточно вирішив піти. У свій 34-й день народження я кажу всім "Щасливої дороги", – написав Ф'юрі.

Британський боксер збирався втретє боксувати зі співвітчизником Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав. Проте, не зміг узгодити фінансові деталі майбутнього бою.

Український чемпіон Усик встиг оцінити ймовірність бою з Ф'юрі після потенційної перемоги над Джошуа. Боксер був впевнений, що "Циганський Король" проявить інтерес до такої події після відновлення кар'єри.

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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Тайсон Ф'юрі Бокс
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