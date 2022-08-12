Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри через 3 дні після повернення в бокс
Вдруге впродовж 2022 року вирішив завершити професіональну кар'єру непереможний чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британця.
У день свого 34-річчя "Циганський Король" оголосив про завершення виступів у ринзі. Він вже робив подібну заяву навесні, але анонсував повернення в ринг щойно 9 серпня.
"Велике спасибі всім, хто допомагав моїй кар'єрі всі ці роки. Після тривалих і важких перемовин я остаточно вирішив піти. У свій 34-й день народження я кажу всім "Щасливої дороги", – написав Ф'юрі.
Британський боксер збирався втретє боксувати зі співвітчизником Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав. Проте, не зміг узгодити фінансові деталі майбутнього бою.
Український чемпіон Усик встиг оцінити ймовірність бою з Ф'юрі після потенційної перемоги над Джошуа. Боксер був впевнений, що "Циганський Король" проявить інтерес до такої події після відновлення кар'єри.
MASSIVE THANKS TO EVERYONE WHO HAD AN INPUT IN MY CAREER OVER THE YEARS & AFTER LONG HARD CONVERSATIONS IV FINALY DECIDED TO WALK AWAY & ON MY 34th BIRTHDAY I SAY Bon voyage. HEARS A FEW WHO MADE IS SPECIAL ALONG THE WAY… pic.twitter.com/jNeF1CbBqm— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 12, 2022
До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.
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