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Усик – Джошуа. Победитель реванша заберет титул Фьюри

Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик перед первым боем (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионский пояс журнала The Ring, ставший вакантным после очередного завершения карьеры Тайсоном Фьюри, достанется победителю второго боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Бенсона.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут не только чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, но и вакантный титул The Ring.

Чемпионский пояс культового журнала до недавнего времени принадлежал Тайсону Фьюри. Британец в начале недели объявил о возвращении в ринг для третьих боев с Чисорой и Уайлдером. Однако вскоре передумал и во второй раз завершил карьеру в профессиональном боксе.

The Ring начал вручать чемпионские пояса в 1922 году. В хеви-вейте титулами в разнее время владели Владимир и Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Мухаммед Алли (трижды) и многие другие.

Ранее организаторы показали новое промо боя-реванша Усик – Джошуа. В видео попали кадры с первого боя украинца и британца, официальные мероприятия с участием боксеров и тренировочные моменты перед реваншем.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Александр УсикТайсон ФьюриЭнтони ДжошуаБокс