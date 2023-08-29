Усик – Дюбуа. Промоутер украинца откровенно оценил шансы апелляции британца

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, передает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

Спортивный менеджер уверен, что апелляция претендента на чемпионские пояса будет отклонена. По его убеждению, победа чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO была чистой и безоговорочной.

"Ноль процентов или отрицательная вероятность успеха", – сказал Красюк, отвечая на вопрос о перспективах обжалования результата боя представителями Дюбуа.

На старте 5-го раунда украинский боксер оказался на полу. Однако о нокдауне речь не шла – британец сбил чемпиона подозрительным ударом ниже пояса. Потерпевший приходил в сознание ориентировочно 5 минут.

Впоследствии Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В девятом раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Однако, команда Дюбуа во главе с промоутером Фрэнком Уорреном начали кампанию за признание боя несостоявшимся. По убеждению британца и его окружения, злосчастный удар соответствовал правилам, а судья был пристрастен. Дюбуа стремится провести реванш с украинцем.