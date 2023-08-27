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"Украли победу". Дюбуа планирует обжаловать результаты боя против Усика

Воскресенье 27 августа 2023 10:51
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"Украли победу". Дюбуа планирует обжаловать результаты боя против Усика Фото: Александр Усик и Даниэль Дюбуа (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Команда Даниэля Дюбуа заявила о намерении получить бой-реванш с Александром Усиком. В частности, готовы обжаловать решение арбитра, поскольку считают, что победу "украли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Суспільне Спорт".

В начале пятого раунда, когда Дюбуа нанес удар Усику, украинец упал на канвас. Рефери квалифицировал этот удар как ниже пояса, в связи с чем бой был приостановлен, чтобы дать украинскому бойцу время на восстановление.

"Я не считаю, что это удар ниже пояса. Я думаю, что нанес его по правилам и что у меня украли победу. Меня сегодня ограбили, я еще вернусь", - сказал Дюбуа в ринге.

Промоутер британца Фрэн Уоррен также поддержал Дюбуа и отметил, что судьи не сняли бойцу никаких очков. Ему нравится Александр Усик, однако судейство было якобы "чисто домашним". В частности он добавил, что команда будет оспаривать решение рефери относительно удара ниже пояса.

Стоит добавить, что проведение реванша не было условием, которое прописывали в контракте.

Бой Усика против Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик защитил чемпионские пояса в тяжелом весе в боксе после победы над Даниэлем Дюбуа. Бой прошел в польском Вроцлаве. Поединок был досрочно завершен согласно решению судьи в девятом раунде после второго нокдауна от Усика.

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