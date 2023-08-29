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Усик – Дюбуа. Промоутер українця відверто оцінив шанси апеляції британця

Вроцлав, Вівторок 29 серпня 2023 15:29
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Усик – Дюбуа. Промоутер українця відверто оцінив шанси апеляції британця Фото: Олександр Красюк (праворуч) не вірить у перспективи оскарження підсумку бою (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорців

Оскарження результатів поєдинку проти українця Олександра Усикою командою британського боксера Даніеля Дюбуа приречена на невдачу.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Спортивний менеджер упевнений, що апеляція претендента на чемпіонські пояси буде відхилена. На його переконання, перемога чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO була чистою і беззаперечною.

"Нуль відсотків або від'ємна вірогідність успіху", – сказав Красюк, відповідаючи на запитання про перспективи оскарження результату бою представниками Дюбуа.

На старті 5-го раунду український боксер опинився на підлозі. Однак, про нокдаун не йшлося – британець збив чемпіона підозрілим ударом нижче пояса. Потерпілий приходив до тями орієнтовно 5 хвилин.

Згодом Усик перехопив ініціативу та двічі відправив британського боксера в нокдаун. У дев'ятому раунді Дюбуа вже не зміг упевнено піднятися з підлоги, тож рефері завершив поєдинок технічним нокаутом на користь українця. Він зберіг чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

Однак, команда Дюбуа на чолі з промоутером Френком Ворреном розпочали кампанію за визнання бою таким, що не відбувся. На переконання британця та його оточення, злощасний удар відповідав правилам, а суддя був упередженим. Дюбуа прагне провести реванш із українцем.

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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Олександр Усик Бокс
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