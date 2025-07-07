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"Возраст играет против Усика": Беленюк назвал преимущества Дюбуа и спрогнозировал результат реванша

Лондон, Понедельник 07 июля 2025 16:20
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"Возраст играет против Усика": Беленюк назвал преимущества Дюбуа и спрогнозировал результат реванша Усик и Дюбуа сойдутся на ринге 19 июля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился прогнозом на бой-реванш за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Есть факторы, которые дают преимущество оппоненту украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport-Express.ua.

Прогноз олимпийского чемпиона

По мнению Беленюка, возрастной фактор может сыграть свою роль. Усику уже 38, тогда как его оппонент моложе на десять лет.

"Возраст уже не на стороне Усика, и он, безусловно, играет в пользу Дюбуа. Возможно, британец стал увереннее и после того, как неожиданно победил нокаутом Джошуа. Прогнозирую, что бой получится более конкурентным, чем первый поединок этих соперников", - рассуждает Беленюк.

&quot;Возраст играет против Усика&quot;: Беленюк назвал преимущества Дюбуа и спрогнозировал результат реванша

Жан Беленюк (фото: Getty Images)

Впрочем, по словам атлета, украинец значительно превосходит соперника в мастерстве и боксерских навыках, и именно это должно стать определяющим фактором.

"Усик, как и в первом бою, заставит Дюбуа действовать по своему сценарию. Тогда он буквально издевался над британцем. Единственное, чем Дюбуа себе помогал - это ударами ниже пояса. Я не вижу, чем на этот раз может удивить британец", - отметил олимпийский чемпион.

Бой-реванш Усик - Дюбуа

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне.

На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Сейчас большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

Ранее рассказали в деталях, как Усик готовится к реваншу в своем тренировочном лагере в Испании.

Также сообщили, как можно будет смотреть супербой Усик - Дюбуа 2 в Украине.

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Бокс Александр Усик Жан Беленюк
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