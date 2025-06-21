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В Украине установили первый в истории астрологический рекорд (фото и видео)

Суббота 21 июня 2025 17:54
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В Украине установили первый в истории астрологический рекорд (фото и видео) Астролог установила рекорд (фото предоставлено Катериной Соловьевой)
Автор: Полина Иваненко

Украинский астролог Катерина Соловьева установила рекорд. И это было зафиксировано экспертами Национального реестра.

Об этом Соловьева рассказала в комментарии РБК-Украина.

Что сделала астролог

Так, 21 июня Соловьева установила уникальный рекорд в номинации "Самый высокий процент вероятностей среди опубликованных астрологических прогнозов на исход спортивных событий".

Независимые эксперты из Национального реестра рекордов Украины подтвердили, что Екатерина - единственная представительница астросообщества нашей страны, которая регулярно публикует свои прогнозы на результаты будущих спортивных ивентов в своих соцсетях. И их точность достигает почти 80% (при том, что в спортивном беттинге этот показатель значительно ниже).

Всего в НРРУ проанализировали более 100 ее прогнозов, размещенных в ее профиле в одной из социальных сетей. Виталий Зорин, эксперт Национального реестра, отметил, что для него и его коллег это также прецедент, ведь они раньше еще никогда не фиксировали рекордов, связанных с астрологией.

На официальной церемонии награждения Соловьева подчеркнула, что для нее это событие - не просто очередное профессиональное достижение.

"Это еще один шаг в реализации моей миссии, которая заключается в формировании культуры адекватного восприятия одной из древнейших наук человечества в современном обществе. Уверена, что только на конкретных примерах можно убедительно продемонстрировать, как работают астрологические инструменты. Как бы ни относились к этим методикам, но те выводы, которые они позволяют сделать, находятся в определенной корреляции с событиями на Земле. И мой рекорд это еще раз доказывает", - сказала астролог.

"Позволю себе заявить, что это - выдающийся день для истории украинской (а может - и мировой) астрологии и ее представителей. Коллеги, мое достижение - это наша общая победа в борьбе с общественным скепсисом относительно того искусства, которым мы с вами занимаемся", - закончила свою речь она.

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