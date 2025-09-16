Усик больше не №1: The Ring обновил рейтинг лучших боксеров мира

Кроуфорд стал №1 в мире

14 сентября Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) одержал победу над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО) единогласным решением судей.

Этот успех позволил ему стать абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и первым боксером в истории эпохи четырех титулов, который собрал чемпионские пояса сразу в трех весовых дивизионах.

После этой победы Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от The Ring, сместив с первого места Александра Усика.

Усик опустился на второе место

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) впервые возглавил рейтинг в мае 2024 года после победы над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Однако обновленная версия списка поставила его на вторую позицию.

Третье место в рейтинге занял непобежденный японский чемпион второго легчайшего веса Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО). Недавно он защитил свои титулы в бою против узбекского экс-чемпиона Муроджона Ахмадалиева (14-2, 11 КО).

Полный рейтинг P4P от The Ring

Теренс Кроуфорд (США) 42-0-0 (31 КО) Александр Усик (Украина) 24-0-0 (15 КО) Наоя Иноуэ (Япония) 31-0-0 (27 КО) Дмитрий Бивол (РФ) 24-1-0-0 (12 КО) Артур Бетербиев (РФ) 21-1-0-0 (20 КО) Джесси Родригес (США) 22-0-0 (15 КО) Дзюнто Накатани (Япония) 31-0-0 (24 КО) Шакур Стивенсон (США) 24-0-0 (11 КО) Дэвид Бенавидес (США) 30-0-0 (24 КО) Сауль "Канело" Альварес (Мексика) 63-3-2 (39 КО)

Что такое рейтинг P4P

Рейтинг pound-for-pound (P4P) - это условный список лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

При его формировании учитывают уровень мастерства, количество чемпионских титулов, качество соперников и достижения в различных дивизионах.